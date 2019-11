Petition fordert freie Seezugänge am Attersee

Auslöser für die Petition ist die Verbauung eines Teils des Bundesforstebades in Weyregg mit Luxusimmobilien, die den freien Seeuferzugang in diesem Bad einschränken wird. "Die Menschen in der Region verstehen die weitere Verbauung durch einen Staatsbetrieb nicht mehr", meint Christoph Staufer, Initiator der Bürgerinitiative "Rettet das Weyregger Bundesforstebad".

Konkret wird der Nationalrat in dieser Petition aufgefordert, Maßnahmen zum umfassenden Schutz der letzten öffentlichen Badeplätze in Staatsbesitz zu ergreifen.

Die Petition findet man auf der Homepage des Parlaments unter: www.parlament.gv.at