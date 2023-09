Peter Kurz: Mit fliegenden Vögeln Namen als Naturfotograf gemacht

Österreichs bester Naturfreunde-Fotograf in der Sparte "Digital Color" heißt Peter Kurz. Diese Ehre wurde dem Vöcklabrucker nicht zum ersten Mal zuteil. Der Fotograf des Fotoklubs der Naturfreunde Vöcklabruck hat sich auf fliegende Vögel spezialisiert, seine Bilder sorgen regelmäßig für einen "Wow-Effekt" bei Betrachtern und Jury. Zur Fotografie kam er durch seinen Vater. "Schon in der Hauptschule hat mich die Leidenschaft zur Fotografie gepackt", so Peter Kurz. Damals noch mit einer Kodak