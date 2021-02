Perfekter Start in die Semesterferien: Am Kasberg sind alle Pisten offen

GRüNAU. Im Flachland draußen mag der Schnee schon geschmolzen sein. Nicht so auf den 23 Pistenkilometern am Kasberg. "Wir freuen uns, dass wir unseren Gästen zu Beginn der Semesterferien 100 Prozent Kasberg anbieten können", sagt Thomas Holzinger, Standortleiter der Almtal Bergbahnen. "Alle Liftanlagen sind in Betrieb, die Pisten bestens präpariert – und das bei schönstem Bergwetter."

"Gäste sind sehr diszipliniert"

Die Betreiber und Besucher des Familienskigebietes haben sich an den Umgang mit der Pandemie inzwischen gewohnt. Die wichtigsten beiden Regeln sind das Tragen der FFP2-Masken sowie der Zwei-Meter-Abstand. "Die allermeisten Gäste sind sehr diszipliniert", sagt Holzinger. "Diejenigen, die sich nicht an die Anordnungen halten, werden ausnahmslos des Skigebiets verwiesen. Die Verantwortung liegt ja bei uns, und bei Nichteinhaltung der Regierungsverordnungen drohen uns hohe Strafen." Die Schutzmasken sollten mitgebracht werden, im Zugang zur Talstation können sie aber auch um drei Euro erworben werden. In den Gondeln und am Sessellift ist nur die halbe Transport-Kapazität erlaubt.

Gastronomische Angebote sind aufgrund der Bestimmungen leider nicht möglich – obwohl sich die Hüttenwirte um Freiluft-Konzepte sehr bemüht hätten. Die Besucher sollten Snacks deshalb selbst mitbringen. Ebenso empfohlen wird, die Skitickets online zu kaufen. Auf diese Weise erspart man sich das Warten an den Kassen und vermeidet Kontakte im Wartebereich. Wer das Onlineticket mindestens eine Woche vor seinem (ersten) Skitag kauft, erhält das Ticket kontaktlos mit der Post zugesandt. Ansonsten muss der Gast mit der Bestellbestätigung zur eigens ausgewiesenen Online-Kassa und erhält dort sein Ticket.