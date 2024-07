Pensionistin (70) wurde in Ohlsdorf von eigenem Auto überrollt

Notarzt, Rettung und Polizei standen am späten Montagnachmittag in Ohlsdorf (Bezirk Gmunden) im Einsatz. Als eine 70-jährige Einheimische mir ihrem Pkw in die Garage ihres Mehrparteienhauses fahren wollte, kam es gegen 16:45 Uhr zu einem Unfall. Weil sich der Garagenschlüssel im Kofferraum befand, musste die Frau mit dem Wagen vor dem Tor anhalten und aussteigen – und das Unglück nahm seinen Lauf: Beim Aussteigen stürzte sich die Seniorin am Wagen ab. In Verbindung mit einem leichten Gefälle geriet das Auto ins Rollen, die 70-Jährige wurde durch die offene Fahrertüre zu Boden gedrückt und vom linken Vorderreifen überrollt. Sie zog sich dabei so schwere Verletzungen zu, dass sie vom Notarzt versorgt und dann in das Salzkammergut Klinikum Vöcklabruck gebracht werden musste, teilte die Polizei am Montagabend mit.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.