Pensionisten stürzte bei Wanderung 80 Meter ab

Die 74-jährige Wanderin unternahm am Samstag mit Begleitung eine Tour zur Gasselhöhle in Ebensee. Beim Abstieg von der bewirtschafteten Hütte, kam es auf einer Holzstiege zu dem folgenschweren Sturz. Die Frau konnte sich nicht mehr fangen und stürzte über felsdurchsetztes Gelände rund 80 Meter ab, bis sie in einem Graben zu liegen kam. „Der Hüttenwirt hat uns alarmiert, da er vom Begleiter der Verunglückten geholt wurde“, sagte Lorenz Tragatschnig von der Bergrettung Ebensee: „Wir sind mit unserem Bergrettungsarzt sofort in den Graben abgestiegen, um den Abtransport der Wanderin mit dem Notarzthubschrauber Martin 3 vorzubereiten.“

Nach der Erstversorgung durch den Hüttenwirt und der Mannschaft der Bergrettung Ebensee wurde die Verletzte vom Notarzthubschrauber zum Zwischenlandeplatz und anschließend ins Krankenhaus geflogen. Wie schwer die Frau verletzt ist, war Sonntagmittag noch unklar.