Vermisster nach fünf Wochen tot aufgefunden

Josef K. war seit dem 10. Dezember abgängig. Das Einzige was man wusste ist, dass er mit einem Leihauto unterwegs war. Am vergangenen Wochenende wurde seine Leiche gefunden. Die Polizei geht nicht von einem Fremdverschulden aus. Der Mann dürfte an einem internen Notfall gestorben sein.

