Pensionist erlitt bei Mountainbike-Sturz schwere Kopfverletzungen

Der Mann war gegen 14:30 Uhr in Timelkam mit seinem Bike auf der Atterseebundestraße in Richtung Oberecker Straße unterwegs. Als er nach rechts in die Oberecker Straße abbiegen wollte, streifte der Pensionist mit seinem Fahrrad einen Leitpflock, worauf er zu Sturz kam.

Der 60-Jährige, der keinen Fahrradhelm trug, wurde mit schweren Kopfverletzungen von der Rettung in das LKH Vöcklabruck eingeliefert.

Lokalisierung: Hier kam der Mann zu Sturz