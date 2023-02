Pech für Tigers 2: 3:1 wurde zu 0:3

Nachdem die Kampfmannschaft das am vergangenen Wochenende in Linz ausgetragene Final-3-Turnier verpasst hatte, setzte es nun gegen das in der 2. Bundesliga agierende Zweier-Team eine Strafe. Wie der Melde- und Beglaubigungsausschuss (MUBA) der Faustball-Bundesliga mitteilte, hatten die Tigers im letzten Spiel der Saison gegen ASKÖ Laakirchen drei nicht gemeldete Spieler eingesetzt. Der erspielte 3:1-Sieg der Vöcklabrucker wurde daher mit 0:3 strafverifiziert.

