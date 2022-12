Paukenschlag in der Baseball-Szene: Vierfacher Meister steigt freiwillig ab

Noch vor dem Jahreswechsel gaben die ASAK Athletics bekannt, dass sie für die Saison 2023 auf die Teilnahme an der 1. Baseball-Bundesliga verzichten werden. Die OÖN berichteten im gestrigen Sportteil kurz. Als Grund nennt der Verein, der viermal Meister in Österreichs höchster Spielklasse wurde (2008, 2010, 2016, 2017), einen Umbruch im Kader der Bundesligamannschaft. Das Team wird damit in der kommenden Saison in der 2.