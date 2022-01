Pater Kazimierz feiert den 60er

Der gebürtige Pole trat 1982 in den Orden der Redemptoristen ein und empfing 1986 die Priesterweihe. Er war Dozent im Institut für Lehrerfortbildung in Gars am Inn (D) und Gemeindemissionar sowie Haus- und Kirchenrektor in Innsbruck. 2019 kam P. Kazimierz als Pfarradministrator nach Puchheim, seit 2021 ist er Rektor der Kommunität der Redemptoristen in Puchheim und Wallfahrtsdirektor. Seit September ist er auch Pfarrprovisor von Regau.