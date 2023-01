Passant in Gmunden blutig geschlagen

In der Gmundner Innenstadt attackierten in der Nacht auf Sonntag zwei Männer einen Eishockeyspieler der Gmundner Sharks, der mit seiner Freundin in der Theatergasse unterwegs war. Die unbekannten Täter schubsten die junge Frau zur Seite und schlugen, augenscheinlich völlig grundlos und ohne provoziert worden zu sein, auf den Sportler ein und brachen ihm dabei das Nasenbein. Anschließend flüchteten sie. Laut Angaben des Opfers dürfte es sich bei den Angreifern um Ausländer gehandelt haben. Die Polizei ermittelt.

