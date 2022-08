Passagiere aus Seilbahn gerettet

OBERTRAUN. Während der Abfahrt von der Gjaidalm ist es gestern auf der Krippenstein-Bergbahn zu brenzligen Szenen gekommen. Ein Fahrgast hatte versehentlich die Notbremse betätigt, worauf es zu einem technischen Defekt kam. Die Gondeln standen still, somit saßen 38 Menschen in luftiger Höhe fest. Alpinpolizei und Bergrettung organisierten die Rettungsaktion. Jeder einzelne Passagier wurde abgeseilt und per Hubschrauber sicher zur Bergstation zurückgebracht. Verletzt wurde dabei niemand.