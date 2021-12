Parteibasis sieht Rochade in Bundespartei "unaufgeregt"

"Jetzt muss etwas weitergebracht werden", hört Mader von den Funktionären im Bezirk Vöcklabruck.

Dass Kurz das Feld geräumt hat, hält Mader für einen vernünftigen Schritt. Er habe einst frischen Wind in die Politik gebracht, deshalb bedauere er seinen Rücktritt. Als junger Vater habe er aber Verständnis für diese Entscheidung.

Mader sieht zuversichtlich in die Zukunft, vor allem was die Vöcklabrucker Bezirkspartei betrifft. Die Region ist jetzt im Land mit zwei Abgeordneten und einer Landesrätin sehr gut vertreten. Die beiden Neo-Abgeordneten Christian Mader aus Schlatt und Elisabeth Gneißl aus Frankenburg wollen sich für den ländlichen Raum einsetzen. Gneißl ist Vizebürgermeisterin in Frankenburg und bewirtschaftet einen landwirtschaftlichen Betrieb. Die zweifache Mutter war zuvor viele Jahre in der Landjugend engagiert, unter anderem auch als Bundesleiterin. Mader ist Bürgermeister in Schlatt und war über zehn Jahre Bezirksgeschäftsführer der ÖVP. Dass mit Michaela Langer-Weninger aus Innerschwand eine Landesrätin aus dem Bezirk komme, wertet Mader als "sehr positiv" für die Region Vöcklabruck.