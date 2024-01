Parkgebühren für Offensee und Langbathsee: Gemeinde und Land auf der Zielgeraden

Der Langbathsee schaffte es in den vergangenen Jahren nicht nur durch seine Schönheit in die Schlagzeilen.

Das neue Jahr begann in Ebensee mit einem Verlust. Nach mehr als 25 Jahren hat die Gemeinde die Nutzung von rund 30 Parkplätzen am Offensee für die Öffentlichkeit aufgekündigt. So steht es zumindest auf weißen A4-Zetteln, die auf Holztafeln vor den Stellflächen beim ehemaligen Restaurant und Jagdschloss angebracht wurden.