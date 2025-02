Parkgebühren an Offensee und Langbathsee gelten ab März

Die Parkautomaten – wie hier am Offensee – sind ab 1. März in Betrieb.

Wem Parkgebühren ein Dorn im Auge sind, der sollte sich beeilen: Nur noch am heutigen Freitag, 28. Februar, stehen die Stellflächen am Offensee und auch jene am Langbathsee kostenlos zur Verfügung.

Nach monatelanger Verzögerung (Langbathstraße und Offenseestraße mussten von Landes- in Gemeindestraßen umgewandelt werden) wird die Vergebührung der Parkflächen an den Ebenseer Seen nun schlagend. Geplant ist dieser Schritt bereits lange, auch die notwendigen Automaten stehen seit Sommer vergangenen Jahres bereit. In Betrieb werden sie am Samstag, 1. März, gehen- die Gebühren sind von 8 bis 18 Uhr zu entrichten.

Die Gemeinde Ebensee hat einen Tagestarif von acht Euro festgelegt, auch Stundenkarten sind erhältlich (1 Euro pro Stunde). Bei einem Aufenthalt unter 30 Minuten entfällt die Gebühr.

Bei den Kassenautomaten, die sich unmittelbar neben den Toilettanlagen am Langbath-und Offensee befinden, sind sowohl Bargeldzahlung als auch bargeldlose Zahlung möglich. Jener Automat, der beim ehemaligen Restaurant Offensee steht, bietet nur bargeldlose Zahlung. Auch eine Bezahlung über die App "Easy Park" ist möglich.

Eine Jahreskarte kostet 100 Euro und ist auf der Gemeinde erhältlich- sie gilt für alle Parkflächen in Ebensee und ist jenen Zulassungsbesitzern vorbehalten, die ihren Hauptwohnsitz in Ebensee angemeldet haben.

Autor Gabriel Egger Redakteur Oberösterreich Gabriel Egger