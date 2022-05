Park-App gilt bereits in 17 Orten im Salzkammergut

Kein Kleingeld mehr bereithalten müssen und kein Stress mehr, die Parkdauer im Voraus möglichst genau einzuschätzen: Die App EasyPark ersetzt Parkscheine durch das Smartphone und macht Autofahrern das Leben einfacher. Die Parkzeit kann von überall aus per Knopfdruck verlängert werden, und die Parkgebühr wird minutengenau abgerechnet. Kontrollorgane können online überprüfen, ob das Fahrzeug im System angemeldet wurde.

Die App EasyPark funktioniert alleine in Europa bereits in 20 Ländern und 2200 Städten und ist damit Marktführer.

Im Salzkammergut konnte bislang in Bad Ischl, Altaussee, Bad Aussee und Grundlsee mit der App geparkt werden. Jetzt kommen 13 weitere Standorte dazu – und vor allem die Irrsee-, Mondsee- sowie die Atterseeregion sind damit gut abgedeckt. Die neuen Standorte sind: Zell am Moos, Sankt Lorenz, Tiefgraben, Loibichl, Reith, Nußdorf, Attersee, Litzlberg, Weyregg, Steinbach am Attersee, Weißenbach am Attersee und Traunkirchen.