Paragleiterin stürzte am Krippenstein ab

Die junge Frau aus Graz und ihr 30-jähriger Freund wollten gegen 14:15 Uhr mit ihren Paragleitern vom Startplatz am Krippenstein einen Flug unternehmen. Kurz nach dem Start kam es zu dem Unglück: Die Steirerin drehte mit ihrem Schirm nach links weg und stürzte in felsiges Gelände.

Ihr Freund setzte die Rettungskette in Gang. Die Mannschaft des Rettungshubschraubers Martin 3 aus Scharnstein barg die Schwerverletzte mittels variablen Tau aus dem Gelände. Unterstützend stand der Polizeihubschrauber aus Linz im Einsatz. Die 27-Jährige, die sich schwere Verletzungen zugezogen hatte, aber ansprechbar war, wurde in das Klinikum nach Wels gebracht. Die Ursache für den Absturz sei noch Gegenstand der Ermittlungen, teilte die Polizei am Sonntagabend mit.