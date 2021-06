Paragleiter prallte gegen hohen Absperrzaun

Der junge Mann startete mit einem 27-jährigen Freund gegen 16.30 Uhr am Krippenstein. Sie wollten ins Tal nach Obertraun fliegen. Am Startplatz in der Nähe der Welterbe-Spirale herrschten ruhige Bedingungen, die Beiden bemerkten jedoch Gewitterwolken und teilweisen Regen. Beim Anflug an den Landeplatz wurde der Wind immer stärker, der 26-Jährige bekam Probleme seinen Gleitschirm zu kontrollieren, berichtete die Polizei am Freitag. Er prallte schließlich in etwa drei Metern Höhe gegen einen Absperrzaun eines Fußballplatzes. Er stürzte zu Boden und zog sich Verletzungen unbestimmten Grades zu. Sein 27-jähriger Freund konnte in sicher landen und kümmerte sich um den Verletzten. Die Rettung und der Notarzt versorgten den Verletzten und brachten ihn in das Salzkammergut Klinikum nach Bad Ischl.