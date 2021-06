Paragleiter aus Felswand gerettet

Großes Glück hatte ein 29-Jähriger Paragleiter am Donnerstag. Der Mann flog um die Mittagszeit mit seinem Gleitschirm im Bereich Leonsberg-Gartenzinken. Plötzlich kippte der Schirm nach vorne. Im letzten Moment zog der Mann den Rettungsschirm und konnte so einen Absturz aus großer Höhe verhindern, berichtete die Polizei am Donnerstagnachmittag. Der Wind blies den Gleitschirmpiloten vom Gartenzinken auf die sogenannte Gartenwand zu. Er geriet in die senkrechte Felswand, blieb in einem Baumwipfel hängen und drohte abzustürzen.

Ein 42-jähriger Salzburger beobachtete den Vorfall und alarmierte sofort die Rettungskräfte. Mitglieder des Notarzthubschraubers retteten den 29-Jährigen mit einem Tau aus dem Baum am Abgrund. Das Opfer wurde mit leichten Verletzungen in das Salzkammergut Klinikum Bad Ischl gebracht.