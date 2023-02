Papiersackerl als Herzensangelegenheit

Eine große Freude machte der ehemalige Zivildiener Matthias Pirklbauer den Bewohnern vom Caritas-Standort "invita" in Pfaffing: Er beauftragte sie mit der Produktion von Papierverpackungen für sein Mode-Label "Bad Habit Clothing", das er mit seinem Bruder Peter betreibt.

"Aus meiner Zeit beim Zivildienst weiß ich, dass es die Menschen stolz und glücklich macht, wenn sie Teil eines Projektes sein können", erklärt Pirklbauer, warum er "invita" mit ins Boot geholt hat. In Zusammenarbeit mit den Caritas-Mitarbeitern aus der Werkstatt entwarfen die Pirklbauer-Brüder umweltfreundliche Papiersackerl, die als Verpackung für ihre Kleidung dienen. Die Bewohner erhielten dann den Auftrag, die Papiersackerl auszuschneiden, zu falten und zu kleben. "Es macht die Bewohner stolz, für ihren Matthias zu arbeiten", erzählt Alexandra Steiner, Teamleitung der fähigkeitsorientierten Aktivität "invita" in Paffing. Derzeit sind dort 14 Bewohner im und außerhalb des Hauses beschäftigt. Entsprechend der Interessen und Vorlieben können sie sich bei verschiedenen Tätigkeiten entfalten: bei Kreativarbeiten, Industriearbeiten wie Verpacken und Etikettieren oder auch direkt bei einem Kooperationsbetrieb wie zum Beispiel in der Bäckerei Neudorfer in Vöcklamarkt oder bei Schenker & Co AG in Ried.

