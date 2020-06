Papagei Bubu hat Freunde fürs Leben gefunden

Die ersten Jahre seines Lebens musste Graupapagei Bubu einsam in einem kleinen Käfig ausharren. Mit dem Einzug in eine große Voliere auf dem Assisi-Hof des Österreichischen Tierschutzvereins begann für den dreijährigen Papagei ein neues Leben. Jetzt ist sein Glück perfekt: In den beiden ebenfalls geretteten Graupapageien Kiki und Coco hat Bubu Freunde fürs Leben gefunden.

"Als wir Bubu letztes Jahr bei uns aufgenommen haben, war von Anfang an klar, dass wir unbedingt Papageiengesellschaft für ihn finden müssen", sagt Ulrike Weinberger, Hofleiterin des Assisi-Tierschutzhofs. Wiederholt betont der Verein, dass Graupapageien Schwarmvögel sind, die keinesfalls alleine gehalten werden dürfen. "Eine einsame Käfighaltung ist alles andere als artgerecht."

Vor kurzem konnte das Team des Tierschutzvereines mit Kiki und Coco, die aus schlechter Haltung stammen, zwei gefiederte Freunde für Bubu finden. "Bubu hat die beiden Neuankömmlinge anfangs mit Sicherheitsabstand beobachtet. Aber schon nach kurzer Zeit schloss er Freundschaft mit Kiki und Coco", erzählt Weinberger. Das Trio hat jetzt als Sommerbleibe die Außenvoliere bezogen.