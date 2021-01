Paket macht Mülltrennen zu einem Kinderspiel

Damit richtige Abfalltrennung zu einer Gewohnheit und zu einem Kinderspiel wird, hat der Bezirksabfallverband Vöcklabruck (BAV) ein Informationspaket für die Bewohner eines neuen Haushalts geschnürt.

"Um bei der Einrichtung eines Abfalltrennsystems zu unterstützen, haben wir als Bezirksabfallverband ein passendes Abfall-Starterpaket zusammengestellt, welches alle wichtigen Informationen zu Abfallvermeidung, -trennung und -entsorgung im Bezirk Vöcklabruck enthält", erklärt BAV-Vorsitzender Herbert Brunsteiner. Das Starterpaket bietet neben den Informationen auch einen Gutschein für praktische Vorsammelhilfen, einzulösen im nächstgelegenen Altstoffsammelzentrum, und soll ab Jänner an neu zugezogene Bürgerinnen und Bürger auf allen teilnehmenden Gemeindeämtern im Bezirk Vöcklabruck verteilt werden.

Warum ist die richtige Abfalltrennung so wichtig? Nur wenn die Abfälle richtig getrennt und entsorgt werden, können sie der geeigneten Verwertung zugeführt werden. Nur so können wichtige Rohstoffe wiedergewonnen werden und in neuen Produkten wieder zum Einsatz kommen. Zudem lässt sich durch eine richtige Trennung auch Geld sparen, denn die Abholung und Entsorgung von Restabfall ist die teuerste Entsorgungsmöglichkeit, betont Herbert Brunsteiner.

