Die Sportart Padel entstand in Mexiko. Sie ist eine Mischung aus Squash und Tennis-Doppel, macht auch Nicht-Tennisspielern von Beginn an Spaß und breitet sich gerade mit rasendem Tempo auf der ganzen Welt aus. Bei dem dynamischen Spiel treten vier Spieler auf einem 10 Mal 20 Meter großen Feld paarweise gegeneinander an. Und wie beim Squash werden bei den Ballwechseln die Rück- und Seitenwände aus dickem Glas in das Spiel einbezogen.