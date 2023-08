"Es war sehr schön, es hat mich sehr gefreut" ? unter dieser Devise steht Otto Schenks Abschied von der Bühne. Der mittlerweile 93-jährige Kultstar sagt seinen Fans am 17. November in Gmunden Adieu und kehrt dazu auf die Bühne des Stadttheaters zurück, zumal es doch sein großer Wunsch war, noch einmal genau hier an dieser Location aufzutreten, um sein Programm zum Besten zu geben.

Die Besucher dürfen sich auf Perlen des Humors freuen, die sie seit Jahren nicht mehr gesehen haben, sowie auf interessante und philosophische Gespräche über das Leben mit Otto Schenk, der selbst sagt: "Auch wenn mein Körper gebrechlich ist, mein Hirn funktioniert noch tadellos."

Beginn des Abschiedsabends ist um 19 Uhr. Karten dafür gibt es bereits unter www.floro.at

