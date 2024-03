Ottnanger Energiegemeinschaft wird immer größer

Im vergangenen Sommer entstand in der Hausruckgemeinde ein Verein zum Austausch von Ökostrom, der von den Mitgliedern selbst erzeugt bzw. verbraucht wird. Bei der Erneuerbaren-Energie-Gemeinschaft (EEG) können alle mitmachen, deren Zählpunkte am Umspannwerk Timelkam hängen – und das sind neben dem gesamten Gemeindegebiet von Ottnang a.H. auch noch Haushalte in einigen Nachbargemeinden. „Unsere Mitglieder bekommen mehr für den erzeugten Strom als von den meisten sonstigen Abnehmern und bezahlen weniger für den verbrauchten Strom als bei den meisten sonstigen Anbietern", sagt Obmann Michael Hörmandinger. "Durch die Teilnahme an der EEG kann zum Beispiel auch die Gemeinde ihre 26 Zählpunkte mit sauberem PV-Strom von der Volksschule Bruckmühl beliefern und dadurch bares Geld sparen. Zudem wird auch das Mittel- und Hochspannungsnetz durch Energiegemeinschaften entlastet.“

Die PV-Anlagen der Mitglieder erzeugen rund 180.000 Kilowattstunden Ökostrom pro Jahr, und der Verbrauch in der Energiegemeinschaft liegt bei 105.000 Kilowattstunden. "Zusätzliche Abnehmer sind also jederzeit willkommen", so Hörmandinger.

Seit Kurzem liefert Robert Deisenhammer neben 36 Kilowatt PV-Strom auch 4 Kilowatt Strom aus dem Kleinwasserkraftwerk der Purmühle an die Gemeinschaft – und letztere rund um die Uhr von Oktober bis Juni. "Mit Windkraft könnte auch im Winter und in der Nacht saubere Energie erzeugt werden, aber das ist in Oberösterreich derzeit politisch noch schwierig“, sagt der bei den Grünen engagierte Hörmandinger.

Wer an der Mitgliedschaft im Verein interessiert ist, findet auf der Gemeindehomepage die entsprechenden Informationen und Formulare.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper