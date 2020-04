Ortschefs des Ausseerlandes befürchten Anstieg des "Zweitwohnsitz-Tourismus"

Die vier Ortschefs beklagten darin die vermehrte Ankunft von Menschen aus anderen Bundesländern bzw. Bezirken, die im Ausseerland einen Zweitwohnsitz haben. Von der Landesregierung wurden Maßnahmen dagegen gefordert.

In dem von den Bürgermeistern Gerald Loitzl (Alt Aussee), Klaus Neuper (Bad Mitterndorf), Franz Frosch (Bad Aussee) und Franz Steinegger (Grundlsee) unterzeichneten Schreiben hieß es, man habe mit großer Besorgnis festgestellt, "dass sich vermehrt Zweitwohnungsbesitzer und Tagestouristen im Steirischen Salzkammergut aufhalten".

Dies könne aufgrund der Autokennzeichen festgestellt werden. "Im Hinblick auf die bevorstehenden Osterfeiertage befürchten wir einen noch größeren Anstieg des Zweitwohnungs- und Tagestourismus." Diese "Gäste" würden sich den örtlichen Vorgaben und den Anordnungen der Bundesregierung widersetzen.

"Das ist in die Hose gegangen"

Man fordere daher, ähnlich dem Tiroler Modell, den "Übertritt von Gemeindegrenzen" nur mehr aus den bekannten Gründen zu erlauben: "Zweitwohnungsbesitzer müssen sich entscheiden, ob sie diese Krise an ihrem Haupt- oder Zweitwohnsitz durchstehen wollen." Die Ortschefs ersuchten die Verantwortlichen um rasches Handeln.

Gerald Loitzl meinte zu dem Schreiben, es sei wohl nicht glücklich formuliert gewesen: "Da hätten wir wohl noch ein bisschen nachdenken müssen, das ist in die Hose gegangen." Es sei auch nicht vorgesehen gewesen, dass der Brief an die Öffentlichkeit gelange, betonte Loitzl. Sinn und Zweck sei es auch nicht gewesen, zusätzliche Verbote zu fordern.

Die Initiative sei von Klaus Neuper ausgegangen, so Loitzl. Auslöser sei Unmut bei der einheimischen Bevölkerung gewesen. Diese müsste daheimbleiben und würde nicht einsehen, warum andere quasi auf Urlaub fahren könnten.

Neuper - er war für die APA vorerst telefonisch nicht erreichbar - habe auch das Schreiben aufgesetzt, sagte Loitzl. Er betonte, es gebe im Ausseerland aber keine Missstimmung zwischen Einheimischen und Zweitwohnsitzbesitzern, "wir haben da überhaupt keine Probleme".

Parkplätze gesperrt

Gerade im Salzkammergut hatten zahlreiche Ausflügler, auch aus dem Zentralraum, in den vergangenen Wochen immer wieder für Unmut gesorgt. Von einem "regelrechten Ansturm" auf Ausflugsziele, Berge und Seen war am vergangenen Wochenende die Rede.

Gmundens Bürgermeister Stefan Krapf (VP), Ebensees Bürgermeister Markus Siller (SP) und Gerald Egger (VP), Bürgermeister von Seewalchen am Attersee, hatten daraufhin – wie von den OÖN berichtet – an die Tagesgäste appelliert, dem Salzkammergut fernzubleiben. Landeshauptmann Thomas Stelzer rief die Bevölkerung am Montag dazu auf, "auf weite Ausfahrten zu verzichten" und kündigte verschärfte Kontrollen in der Region an. Auch im Almtal bereitet das schöne Wetter den Ortschefs zunehmend Sorgen (mehr dazu hier).

Mittlerweile sind mehrere Parkplätze behördlich gesperrt. Die Sperren gelten etwa für Parkplätze am Attersee, am Traunsee, am Mondsee und am Irrsee. Außerdem gibt es Einschränkungen am Almsee in Grünau und am Offensee, am Langbathsee, am Gosausee und rund um Gosau.

