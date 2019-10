In der Atterseegemeinde geht eine Ära zu Ende: Mit 1. Jänner 2020 tritt Johann Reiter, längstdienender Bürgermeister im Bezirk Vöcklabruck, seinen Ruhestand an und zieht sich nach 22 Jahren als Gemeindeoberhaupt und 32 Jahren in der Kommunalpolitik zurück.