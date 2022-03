Opfer gesucht: Betrüger gab an, Geld für Musikverein zu sammeln

Die Polizei ermittelt gegen einen 38-jährigen Mann aus dem Bezirk Vöcklabruck, der sich als Mitglied eines Musikvereins ausgibt und so Spendengelder erschlich.

Ende Februar habe er in einem Mehrparteienhaus an mehreren Wohnungen geläutet und von älteren Bewohnern Geld bekommen, berichtet die Polizei. Ein weiteres Opfer war ein 80-jähriger Mann, der von dem Betrüger in Attnang mit der selben Masche um Geld gebeten worden war.

Der 38-Jährige, der unter Erwachsenenvertretung steht, soll auch mit dem Zug unterwegs gewesen sein und dort vermeintlich Spenden für den Musikverein gesammelt haben. Vorfälle auf der Strecke zwischen Attnang und Bad Ischl sind sowohl am 21. Februar als auch am 7.3. bei der Polizei gemeldet worden. Die Opfer konnten noch nicht ausgeforscht werden.