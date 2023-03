OÖN-Weinshow „beim Pernkopf“ in Gmunden: Die gute Antwort nach dem „Wie und Wo“

Im Frühling 2003 fragte der legendäre und mittlerweile pensionierte OÖN-Kulinarikredakteur Peter Hirsch den Autor dieser Zeilen, wo in der Gmundner Gegend er seine 3. OÖN-Weinshow veranstalten solle. Wie aus der Pistole geschossen kam vom Salzkammergut-Redakteur die Antwort: „Beim Pernkopf!“ – „Aha“, grummelte Peter in seiner unvergleichlichen Art: „Wer und wo ist das?“ Nach der äußerst erfolgreichen Gmunden-Premiere der Weinshow (damals befand sich das heutige Erfolgsprojekt noch in den Kinderschuhen) wusste Peter die Antwort und versprach mit einem Schmunzeln: „Da kommen wir jetzt öfter her.“

Zum gefühlt x-ten Mal durften die OÖN am vergangenen Freitag wieder im Gmundner Landhotel Grünberg am See bei Chef Michael und Seniorchef Franz Pernkopf eine der beliebtesten Publikums-Weinverkostungen Österreichs durchführen. Wie auf Seite 17 zu lesen, stand der Abend unter dem Motto „Rubin Carnuntum“.

120 Gäste kosteten 21 Weine (Sieger und detaillierte Bewertung ebenfalls auf Seite 17). Was die Gastgeber, vor allem aber auch die anwesenden Sommeliers, wie Reinhold Baumschlager vom Forsthof Sierning, den Seewalchner Hans Stoll oder OÖN-Weinexperte Philipp Braun, faszinierte und freute, war die Tatsache, dass nur wenige der Gäste das erste Mal einer OÖN-Weinshow beiwohnten. Fast alles Stammklientel also. Teils von weither angereist, lobten die Anwesenden Organisation, Qualität und Kulinarikprogramm.

Philipp Braun ließ ob des Gebotenen die Gastgeber hochleben: „Es ist schon fantastisch, was die Familie Pernkopf immer für uns leistet.“ Dem stimmten nicht nur unsere Tischnachbarn zu: Josef und Helga Naderer aus Linz, 25 Jahre lang Weinlieferanten für das Landhotel Grünberg und auch im Salzkammergut wohlbekannt, der Gmundner Kunstmaler Dieter Obermayr oder der bekannte Gschwandtner Tischlermeister und Weinliebhaber Hans Resch mit Gattin Sabine.

Autor Gary Sperrer Lokalredakteur Salzkammergut Gary Sperrer