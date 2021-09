OÖN-Ehrenamtswahl mit Trainerseelen an der Spitze

Seit Mitte Juli begab sich das Sportland Oberösterreich in Kooperation mit den OÖNachrichten, den Tips, Life Radio und TV1 auf die Suche nach den Sporthelden des Jahres. Für jeden der 18 Bezirke im Bundesland wurde ein Sieger gewählt, der mit einem Scheck über 1000 Euro belohnt wurde. Aus diesen wurden drei Sieger auf Landesebene gekürt.

Wie berichtet, wurden insgesamt 209.500 Stimmen online abgegeben. 44.994 davon gingen an Martina Bruneder-Winter aus Frankenmarkt, selbst eine Spitzenläuferin mit unzähligen Siegen und Meistertiteln auf lokaler, regionaler, Landes- und Bundesebene. Zu ihren größten Erfolgen zählen zehn Staatsmeisterschafts-Goldmedaillen über die Mittel- und Langstrecken. Oberösterreichweit und für den Bezirk Vöcklabruck gerechnet, ging damit der erste Platz an Bruneder-Winkler.

In ihrem Verein, dem LCAV Jodl Packaging, tut die am 24. Dezember 1975 geborene Athletin heute das, was ihr selbst dereinst zu einer feinen, vielbeachteten Leichtathletikkarriere verhalf: nämlich jungen Leuten die Freude am Sport zu vermitteln, sie zu betreuen, zu fördern und zu unterstützen: "Ich habe selbst als Jugendliche erlebt, wie wichtig ein Sportverein ist. Daher wollte ich meine jahrelangen Erfahrungen weitergeben und meine Schützlinge in ihrer Leidenschaft stärken."

Sieger im Bezirk Gmunden und landesweit Zweiter wurde Mario Mairhofer (42), Trainerseele des SV Wolf System Scharnstein. Während der Corona-Zeit rief er mit einem Trainerkollegen eine Lauf-Challenge ins Leben, bei der mehr als 10.000 Euro im Verein gesammelt wurden, die einem herzkranken Buben aus Scharnstein zugutekamen. Für seine ehrenamtliche Tätigkeit wurde Mairhofer mit 27.215 Stimmen und dem zweiten Platz der Landessieger belohnt.