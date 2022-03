OÖ. Rotes Kreuz prämierte Seewalchner Initiative

Große Ideen entstehen oft im Kleinen: Mit dem "mission humanity"-Preis zeichnete das OÖ. Rote Kreuz das humanitäre Engagement von Kinder- und Jugendgruppen sowie Schulklassen in ganz Oberösterreich aus. Eines der drei Siegerprojekte kommt aus dem Bezirk Vöcklabruck und steht für die große Bandbreite nachhaltigen, regionalen Engagements junger Leute.

"Erste Hilfe lernen im Vorbeigehen", nennt sich das prämierte Projekt der Jugendrotkreuz-Gruppe Seewalchen. Um Menschen niederschwellig über Ersthelfer-Themen zu informieren, werden etwa zehn Tafeln mit Text, Bild und Interaktionen gestaltet, auf denen Erste-Hilfe-Tipps in aller Kürze erklärt werden. Die Tafeln sollen an beliebten Spazier- und Wanderwegen in der Gemeinde aufgestellt werden.

Die beiden weiteren Preise wurden an die HBLW Ried im Innkreis für ihr Projekt "Tausch statt Kauf" sowie an die NMS Eggelsberg (Bez. Braunau) für ihre Idee "Bag to Handbag" vergeben.