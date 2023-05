Online-Museum wird 7000 Jahre Salz-Geschichte in Hallstatt präsentieren

Darstellung des alten Sudhauses in Hallstatt

Das Naturhistorische Museum Wien wird als Beitrag zur Europäischen Kulturhauptstadt Salzkammergut 2024 ein virtuelles Museum über die Geschichte des Salzabbaus in der Region schaffen. Unter dem Titel „7000 Jahre Salz“ soll ein virtueller Museumsraum in Form einer uneingeschränkt zugänglichen Web-App entstehen. Dabei werden zwölf Museen als digitale Schauräume und 23 weitere als Panorama bzw. Link die Geschichte des Salzes abbilden. Zusätzlich werden das Naturhistorische Museum Wien mit seinem Archiv und das OÖ Landesarchiv als übergeordnete digitale Museen angedockt. Es handelt sich um eines der umfangreichsten virtuellen Museumsprojekte in Österreich.

Landeshauptmann Thomas Stelzer kündigte gestern an, das Projekt mit rund 100.000 Euro aus Kulturmitteln des Landes zu fördern. Den notwendigen Beschluss dafür wird die Landesregierung in ihrer heutigen Sitzung treffen. „Die Geschichte Oberösterreichs ist auch eng mit der Geschichte des Salzes verbunden“, begründet Landeshauptmann Stelzer das Engagement des Landes.

Autor Edmund Brandner Lokalredakteur Salzkammergut Edmund Brandner