Online-Kampagne des inneren Salzkammerguts

"Wir sind bereit!" Diese Botschaft schicken Wirte, Vermieter, Bergführer, Hüttenbetreiber und Lokalpolitiker aus der Tourismusregion Dachstein-Salzkammergut in alle Welt hinaus.

Die Tourismusprominenz des inneren Salzkammerguts traf sich am Wochenende an den schönsten Plätzen am Fuß des Dachsteins, um Bilder und Videos aufzunehmen, die über das Internet nun verbreitet werden. Die Akteure hoffen, dass die wiedergewonnene Reisefreiheit und die Öffnung von Restaurants und Nächtigungsbetrieben den Tourismus wieder ankurbeln werden. "Wir haben viel Platz, das ist ein riesiger Vorteil", sagt der Gosauer E-Bike-Verleiher und Bikeguide Karl Posch. "Es gibt keine engen Städte, dafür unglaublich viele sehenswerte Plätze, an denen man die notwendigen Abstände locker einhalten kann."

Hannes Jiricek, Inhaber des "Moserwirt" in Bad Goisern und Aufsichtsratsvorsitzender des Tourismusverbandes, verspricht: "Wir haben alles gut vorbereitet, damit unsere Gäste einen sicheren und angenehmen Urlaub bei uns genießen können."