Olympischer Geist auf dem Traunsee

Noch bis morgen matchen sich acht Boote aus drei Nationen nach dem Olympia-Reglement von 1964 in Tokio/Enoshima um die prestigeträchtige Trophäe. Während bei dieser Regatta lediglich 5.5mR-Boote nach der traditionellen Bauweise teilnehmen, kämpfen gleichzeitig die moderneren Varianten der Klasse 5.5mR um den Salzkammergut Preis.

Die Enoshima Trophy erinnert an die Olympischen Spiele von 1964 in Japan. Benannt ist sie nach dem Veranstaltungsort der olympischen Segelwettbewerbe, der wie auch 2021 Enoshima war. Die Trophäe wurde von Herbert Reich, deutscher Teilnehmer der Olympischen Spiele 1964, gestiftet und wird auf historischen Schiffen nach damaligen Regeln ausgesegelt. Erstmals in der Geschichte der Traunsee Woche macht die prestigeträchtige Regatta Halt beim traditionellen Segelevent im Salzkammergut. Mit dabei ist auch der mittlerweile 83-jährige Stifter der Trophy – Herbert Reich belegte bei Olympia 1964 mit dem deutschen Team den fünften Platz.

Parallel zur Enoshima Trophy matchen sich zur gleichen Zeit, ebenfalls vor Gmunden, die moderneren Varianten der 5.5mR-Boote beim Salzkammergut Preis. Dabei gehen von morgen bis Sonntag ebenfalls acht Boote aus Deutschland und Österreich mit den 5.5mR-Ausführungen "Evolution", "Modern" und "Classic" an den Start.