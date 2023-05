Olympiastarter steigen in die Traunsee Woche ein

Traditionell am Christi-Himmelfahrt-Tag beginnt die Kernzeit der Traunsee Woche der Segler – so auch am Donnerstag. Über das verlängerte Wochenende werden bei der 19. Auflage von Österreichs größter Segelveranstaltung Regatten in allen fünf am Traunsee beheimateten Segelklubs ausgetragen. Insgesamt sind es 13 Bootsklassen, in denen zwischen Donnerstag und Sonntag gesegelt wird. Im Einsatz steht dabei Barbara Matz (Yachtclub Breitenbrunn, Burgenland), die vor drei Jahren bei den Olympischen Spielen in Tokio im Nacra 17 mit Thomas Zajac Rang elf belegte. Davor war die Burgenländerin drei Jahre lang im ILCA 6 (vormals Laser Radial) äußerst erfolgreich. Mit Eva-Maria Schimak geht in der ILCA-6-Klasse eine weitere Dame mit Olympiaerfahrung (London 2012) an den Start.

Die fünf Ringe sind auch Hans Spitzauer, Weltmeister 1995 und fünffacher Olympiateilnehmer, sowie Christian Nehammer (Spitzauers Vorschoter in Peking 2008) bekannt. Die beiden treten in der von Spitzauer entwickelten Lago26-Klasse gegeneinander an. Alle Details unter www.traunseewoche.at

