Oldtimer-GP gleicht CO2-Ausstoß mit Geld für Klimaschutz-Projekte aus

Dass sich Klimaschutz und Motorsport durchaus vertragen können, will die Motorsportvereinigung Schwanenstadt (MSV) mit dem 13. Oldtimer-Grand-Prix am 16. und 17. September in Pitzenberg unter Beweis stellen. Dazu hat man die CO2-Bilanz aus den Daten der letzten Veranstaltung im Jahr 2021 ermittelt, wo alle Emissionen rund um den Oldtimer-GP erfasst und bewertet wurden. Diese CO2-Belastung wird in ein Kompensationsmodell transferiert und der daraus resultierende Geldbetrag im mittleren vierstelligen Bereich von der MSV der Gemeinde Pitzenberg für ausschließlich klimaschützende Projekte zur Verfügung gestellt – neben den bisherigen Entschädigungen und Abgaben der MSV an die Gemeinde.

Aber auch sportlich will man Aufmerksamkeit erregen. Unter den 300 Rennfahrern aus neun Nationen werden vor allem die Seitenwagen-Piloten die Fans begeistern. Bei einem speziellen "Legenden-Run" gibt es als Protagonisten hier nur Weltmeister und absolute Stars wie die zehnfachen Weltmeister Steve Webster und Co Paul Woodhead aus Großbritannien, die siebenfachen Weltmeister Rolf Biland und Kurt Waltisperg aus der Schweiz und natürlich die österreichischen Weltmeister Klaus Klaffenböck und Christian Parzer.

Für die Läufe in den sieben Soloklassen der historischen Sport- und Rennmotorräder der Baujahre 1920 bis 1980 und den drei Beiwagenklassen werden 300 Piloten erwartet. Österreichs Elite geht geschlossen an den Start: Mit dabei sind Andi Preining, Gustl Auinger, Christian Zwedorn, Gerd Kafka, Franz Kaserer und viele mehr.

