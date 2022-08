Ohne Liebe läuft beim Loverun in Gmunden überhaupt nichts

Unter dem Motto "Ohne Liebe läuft nichts" wird am Samstag, 17. September, um 17 Uhr der Hyundai Loverun mit Start und Ziel auf dem Schubertplatz in Gmunden gestartet. Verliebte, verlobte und verheiratete Paare laufen am Traunsee eine rund 4,5 Kilometer lange Strecke gemeinsam. Die Verbundenheit der Paare wird durch ein 60 Zentimeter langes Band gestärkt, das jedes Duo aneinanderbindet.