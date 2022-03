Ohne Alpinvereine gäbe es keine Wege in den Bergen

Die Sektion Vöcklabruck des österreichischen Alpenvereines mit ihren Ortsgruppen Frankenmarkt, Kammer, Neukirchen, Attergau und Vöcklamarkt hat aktuell 4.828 Mitglieder. Rund 250 Touren werden pro Jahr von den 110 ausgebildeten Tourenführern angeboten.

"In der aktuellen Zeit wird der Wert der Freiheit in den Bergen besonders geschätzt", so Obmann Willi Prehofer bei der Versammlung. Neben diesem Angebot ist vor allem die Instandhaltung der Wege ein wichtiger Auftrag für die freiwilligen Helfer des Alpenvereins. "Die Wege sind es, die uns ans Ziel bringen. Ohne die alpinen Vereine wäre die Erhaltung nicht möglich", ergänzt Wegwart Sepp Lenzenweger.

Bei der 115. Jahreshauptversammlung der ÖAV-Sektion Vöcklabruck wurden auch langjährige Mitglieder geehrt. Obmann Willi Prehofer und sein Stellvertreter Peter Hochleitner bedankten sich bei Friederike Neudorfer, die seit 70 Jahren AV-Mitglied ist, und bei Grete Neubacher und Ludwig Schwarzgruber für ihre 60-jährige Mitgliedschaft.