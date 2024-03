Ohlsdorfs langjähriger Pfarrer Johann Grausgruber ist verstorben

Johann Grausgruber, emeritierter Pfarrer von Ohlsdorf verstarb im 92. Lebensjahr im Salzkammergut-Klinikum Gmunden.

Grausgruber wurde 1932 in Pinsdorf geboren. Nach der Matura in Gmunden trat er 1952 ins Priesterseminar Linz ein und wurde 1956 im Linzer Mariendom zum Priester geweiht.

Anschließend war Grausgruber zuerst Kooperator in Wimsbach-Neydharting und in Leonding Kooperator von 1958 bis 1961. Danach war er bis 1964 Kaplan in der Stadtpfarre-Wels. Anschließend kam Johann Grausgruber als Seelsorger nach Wels St. Josef zunächst als Kaplan, bis er 1968 zum Pfarrer bestellt wurde. 1973 promovierte er an der Universität Graz zum Doktor der Theologie. 1982 wurde Grausgruber zum Pfarrer von Ohlsdorf ernannt, wo er 2004 auch emeritierte. Seit 2008 war er bis zuletzt als Kurat für seelsorgliche Dienste in der Pfarre Gmunden tätig.

2002 wurde ihm die Ehrenbürgerschaft von Ohlsdorf verliehen.

Der Begräbnisgottesdienst wird am Dienstag, um 14 Uhr in der Pfarrkirche Pinsdorf gefeiert. Anschließend erfolgt die Beisetzung am Friedhof Pinsdorf.

