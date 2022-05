Ohlsdorfer räumten bei den OÖ. Meisterschaften ab

In Vöcklabruck fanden kürzlich die Badminton-Landesmeisterschaften statt. Die Sportunion Ohlsdorf zeigte dabei speziell bei den Damen erneut Dominanz: In einem rein Ohlsdorfer Damen-Einzelfinale besiegte Jana Haas in einem hochklassigen Spiel ihre jüngere Vereinskollegin Sarah Dlapka in drei Sätzen, den dritten Stockerlplatz belegte mit Hanna Gillesberger eine aufstrebende Nachwuchsakteurin aus dem Ohlsdorfer Kader.

Auch im Damen-Doppel gab es ein rein Ohlsdorfer Finale: Die Geschwister Sarah und Kira Dlapka holten sich den Landesmeistertitel in einem spannenden Endspiel gegen ihre Vereinskolleginnen Jana Haas und Nadine Reiter. Die weiteren Ohlsdorfer Stockerlplätze: Sarah Dlapka (Zweite im Mixed mit Partner aus Linz), Nadine Reiter/Michael Schausberger bzw. Kira Dlapka/Jonas Windauer (beide Ex-aequo-Dritte Mixed), Michael Schausberger/Tobias Baumgartner (Zweite Herren-Doppel), Lorenz Windauer (Dritter Herren-Doppel mit Partner aus Traun), Michael Schausberger (Dritter Herren-Einzel).

Resümee des Ohlsdorfer Sektionsleiters Sepp Retschitzegger: "Die vielen Medaillen lassen auf eine interessante Bundesligasaison 2022/23 schließen." Besonders bemerkenswert seien das mannschaftliche Gefüge und der Teamgeist der jungen Truppe, die mit den Routiniers rund um Michi Schausberger zu einer tollen Einheit zusammengewachsen sei.