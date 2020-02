Ohlsdorfer peilen Aufstieg in höchste Spielklasse an

Um die Wiener auf Distanz zu halten, hätte bereits ein Unentschieden gereicht.

Der VRC hätte zwar im letzten Spiel gegen den überlegenen Tabellenführer BSC 70 Linz noch die theoretische Chance, mit einem Kantersieg (8:0 oder 7:1) an Ohlsdorf vorbeizuziehen, was aber laut Papierform unwahrscheinlich ist. Die zwei Aufsteiger in die 1. Bundesliga werden nun in einem Playoff zwischen Feldkirch, Klagenfurt (die letzten zwei der 1. Liga), dem BSC 70 Linz und voraussichtlich Ohlsdorf (Erste und Zweite der 2. Liga) ermittelt.

Die Ohlsdorfer, die zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte in den Playoffs stehen, müssten zuerst zu zwei Auswärtsspielen (Linz und Klagenfurt) reisen und würden am 28. April zu Hause gegen Feldkirch antreten.

