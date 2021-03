Ohlsdorfer kämpfen um den Aufstieg in Österreichs höchste Badminton-Liga

Nach einem hart erkämpften 4:4-Remis auswärts beim ATSE Graz bietet sich für die Badminton-Mannschaft der Sportunion Ohlsdorf erstmalig in der Vereinsgeschichte die Chance zum Aufstieg in die 1. Bundesliga und damit in die höchste Spielklasse Österreichs.

Vergangenes Wochenende wurde in der steirischen Landeshauptstadt vor allem dank einer enormen kämpferischen Mannschaftsleistung die Teilnahmeberechtigung zur finalen Aufstiegsrunde erreicht. In dieser an Dramatik kaum zu überbietenden Partie punkteten für die topmotivierten Ohlsdorfer die beiden Herrendoppel Schausberger/Serov und Baumgartner/Rebhandl. Michael Schausberger gewann sein Einzel ganz klar. Nach einem zwischenzeitlichen 3:4-Rückstand konnte das bewährte Ohlsdorfer Mixed-Doppel Nadine Reiter/Andrej Serov in einem packenden und mitreißenden Spiel schließlich das für das Playoff entscheidende Unentschieden sicherstellen.

Nun geht es für die Ohlsdorfer Truppe am 10./11. bzw. 17./18. April gegen Wien, Mödling sowie Feldkirch um den Aufstieg in die 1. Bundesliga.

