Ohlsdorfer bleiben auf Playoff-Kurs

Der aktuelle Verfolger WAT Simmering wurde in der Sporthalle Laakirchen mit 5:3 in die Schranken gewiesen. Die Punkte der Ohlsdorfer holten die Doppelpaarungen Florian Baumgartner/Lukas Rebhandl und Nadine Reiter/Kira Dlapka sowie in den Einzeln Alexandra Mathis, Florian Baumgartner und Michael Schausberger, der den aufstrebenden Simmeringer Jugendnationalspieler Pascal Cheng in spannenden drei Sätzen besiegte. In der Tabelle wurde damit der zweite Platz mit einem Zähler Rückstand auf Tabellenführer WBH gehalten und der Abstand auf den Tabellendritten Simmering auf drei Punkte ausgebaut.