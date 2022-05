Ohlsdorfer Badminton-Nachwuchs bei internationalem Auftritt in Siegerlaune

Mit sieben Aktiven nahm die Sportunion Ohlsdorf kürzlich am europäischen Top-Badmintonturnier "Adria-International" in Opatija (Kroatien) teil. Überzeugen konnte dabei vor allem Sarah Dlapka, die sich im Doppel mit ihrer Vorarlberger Partnerin ohne Satzverlust den Sieg bei diesem großen kontinentalen Ranglistenturnier holte. Auch im Mixeddoppel drang Sarah mit ihrem Wiener Partner bis ins Finale vor, das sich gegen ein belgisches Duo zu einer wahren Nervenschlacht entwickelte und in drei äußerst engen Sätzen verlorenging.

Diese sensationellen Ergebnisse machen Sarah Hoffnung auf eine Nominierung für die U19-EM im Sommer. Ihr sportliches Resümee: "Besonders zufrieden bin ich mit unserer taktischen Leistung, jetzt gilt es, mit Nachdruck noch den einen oder anderen technischen Mangel zu beheben sowie an der körperlichen Fitness zu arbeiten."

Zufriedenstellend war auch das Abschneiden zweier anderer Ohlsdorfer U17-Spieler, Hanna Gillesberger und Lorenz Windauer, die beide sowohl im Einzel als auch im Mixed ein Spiel gewinnen konnten. Sogar Gold gab es zudem für Livia Mayr: Die Ohlsdorfer Nachwuchshoffnung zeigte in Kroatien auch international ihr großes Potenzial und gewann das Mädchendoppel in der Kategorie U11 mit ihrer Partnerin aus Neuhofen/Krems.