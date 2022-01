Ohlsdorfer Badminton-Asse besiegten den Tabellenführer

Im Heimspiel in der Sporthalle Laakirchen trugen die neu formierten Doppelpaarungen Florian Baumgartner/Lukas Rebhandl und Tobias Baumgartner/Andrej Serov, das bewährte Damendoppel Nadine Reiter/Alexandra Mathis sowie die verlässlichen Einzel-Punktelieferanten Michael Schausberger (im Bild links) und Alexandra Mathis zum hartumkämpften Erfolg bei. Dank dieses Sieges verkürzten die Ohlsdorfer den Rückstand in der Tabelle auf einen Punkt und festigten den zweiten Platz. Groß ist bereits die Vorfreude auf das nächste Heimspiel am Sonntag, 30. Jänner, gegen den aktuellen Tabellendritten WAT Simmering.