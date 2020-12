Für Normalverdiener ist es kaum leistbar, sich in Gmunden Wohnraum zu schaffen – vor allem für Jungfamilien, die von einem Einfamilienhaus träumen. Umso größer ist der Zuzug in den nördlichen Nachbargemeinden. Dort hat man sich lange über das Bevölkerungswachstum gefreut. Ohlsdorfs Einwohnerzahl stieg in den vergangenen zehn Jahren von 4500 auf 5200, und entsprechend wuchsen auch die Gemeindeeinnahmen durch Bundesertragsanteile.