Ohlsdorf rüstet sich für den Blackout

Gemeinsam mit der Feuerwehr bildet die Gemeinde Ohlsdorf einen Krisenstab, der die nötigste Grundversorgung sicherstellen soll, falls es zu einem totalen Stromausfall kommt. „Ich bin selbst bei der Feuerwehr, und dort haben wir die beste Ausbildung, wenn es um die Stromversorgung mit Aggregaten und um die Erarbeitung von Notfallplänen geht“, sagt Bürgermeisterin Ines Mirlacher (SPÖ).

Für die Anfangsgespräche holte sich Schiller Hilfe bei ihren Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren, Vizebürgermeister Peter Schernberger (FF Ohlsdorf) und die beiden Kommandanten der Feuerwehren Ernst Pesendorfer (FF Ohlsdorf) und Robert Mirlacher (FF Aurachkirchen). In den ersten beiden Gesprächen ging es um die Frage, wer noch ins Team geholt werden sollte und welche Werkzeuge es benötigt.

„Wir werden nun weiter an einem ordentlichen Konzept arbeiten, um im Notfall bei einem Blackout rasch die notwendigen Schritte einleiten zu können“, so Mirlacher. „DasProjekt wird noch einige Zeit in Anspruch nehmen, aber die ersten Schritte sind gemacht und das ist das Wichtigste.“