Der Trend zu höheren Schulen führt dazu, dass viele Neue Mittelschulen mit sinkenden Schülerzahlen kämpfen. Nicht so in Ohlsdorf: Dort gibt es heuer erstmals drei erste Klassen. Das liegt nicht nur am guten Ruf der Schule, sondern auch an der stetig wachsenden Bevölkerung. 1969 wurde die 3000-Einwohner-Marke überschritten, 2013 gab es schon 5000 Ohlsdorfer, und aktuell liegt die Einwohnerzahl knapp unter 5300.