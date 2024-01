Ohlsdorf: Feuerwehrmänner mussten Fahrzeug mit reiner Muskelkraft aus der Traun schieben

Rückwärts rutschte ein Auto am Donnerstag kurz vor 18 Uhr von einer steilen Zufahrtstraße in die Traun. Der Fahrer hatte Glück im Unglück: Die Traun habe einen niedrigen Wasserstand, berichtet die Freiwillige Feuerwehr Ohlsdorf, die dem Lenker zu Hilfe kam. Weil die Straße glatt war, konnte aber auch kein schweres Einsatzfahrzeug direkt an die Unfallstelle gebracht werden.

Bild: FF Ohlsdorf

"Die Rettungskräfte standen vor der Herausforderung, das Fahrzeug im weichen Uferbereich zu bergen. Mit vereinten Kräften gelang es, den PKW mit Muskelkraft aus dem Flussbett zu schieben. Anschließend wurde mithilfe einer Seilwinde der PKW wieder auf die Zufahrtsstraße gezogen", heißt es seitens der Feuerwehr.

Bild: FF Ohlsdorf

Der PKW wurde leicht beschädigt. Die Polizei übernahm die Ermittlungen zur Unfallursache. Nach etwa einer Stunde war die Fahrzeugbergung erfolgreich abgeschlossen.

Bild: FF Ohlsdorf

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.