ÖVP über Pflegenotstand in Heimen: Handeln und Schluss mit Jammern

Die von den SP-Bürgermeistern des Bezirks entfachte Diskussion über den Pflegenotstand in den Heimen reißt nicht ab. Die Situation sei auch aus der Sicht der ÖVP herausfordernd, meldet sich die Volkspartei zu Wort. Die SP-Bürgermeister seien "mit ihrem Aufschrei relativ spät dran".

"Auf Initiative der OÖVP wurde bereits im Herbst 2018 ein eigener Unterausschuss Pflege einberufen, um die zuständige Landesrätin Gerstorfer zu unterstützen", erklärt VP-Bezirksparteiobfrau LAbg. Michaela Langer-Weninger. "Wir müssen sicher noch an vielen Stellschrauben drehen", sieht auch Christian Mader, Bürgermeister von Schlatt und VP-Spitzenkandidat im Bezirk zur Nationalratswahl, die Herausforderungen in der Pflege. "Aber wir erleben generell in so gut wie allen Berufssparten einen Mangel an Fachkräften. Bei der Pflege kommt noch hinzu, dass lange Zeit der Beruf schlechtgeredet wurde. Nun muss endlich einmal mit dem Jammern Schluss sein und gehandelt werden." Langer-Weninger und Mader fordern eine Entlastung der Mitarbeiter in der Pflege, attraktive Ausbildung und eine finanzielle Absicherung während der Ausbildung.

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Vöcklabruck Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.